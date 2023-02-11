В Санкт-Петербурге питбуль без поводка и намордника покусал девятилетнюю девочку

В Красносельском районе Санкт-Петербурга собака породы питбуль покусала девятилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали, она в тяжёлом состоянии, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудниками полиции проводится проверка в отношении хозяина собаки, покусавшей девочку в Красносельском районе", — сказано в сообщении ведомства.

О случившемся полицейским сообщила мать девочки. Она рассказала, что во дворе дома № 29 на улице Пионерстроя собака напала на её ребёнка. Правоохранители выяснили, что хозяин питбуля выгуливал питомца без намордника и поводка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.