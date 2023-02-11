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11 февраля, 11:11

В Санкт-Петербурге питбуль без поводка и намордника покусал девятилетнюю девочку

В Красносельском районе Санкт-Петербурга собака породы питбуль покусала девятилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали, она в тяжёлом состоянии, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудниками полиции проводится проверка в отношении хозяина собаки, покусавшей девочку в Красносельском районе", — сказано в сообщении ведомства.

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О случившемся полицейским сообщила мать девочки. Она рассказала, что во дворе дома № 29 на улице Пионерстроя собака напала на её ребёнка. Правоохранители выяснили, что хозяин питбуля выгуливал питомца без намордника и поводка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф писал о том, что в Тюменской области ужесточили правила выгула собак. Это произошло после нападения стаффорда на двухлетнего ребёнка.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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