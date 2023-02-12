Хозяин покусавшего девочку питбуля заявил, что школьница могла спровоцировать нападение

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге в отношении хозяина питбуля, который покусал девятилетнюю девочку. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело заведено на петербуржца по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сам мужчина рассказал правоохранителям, что школьница испугалась пса, из-за чего стала кричать и размахивать руками. По его версии, это могло спровоцировать нападение собаки на ребёнка. Кроме того, мужчина также сказал, что питбуль на самом деле принадлежит его подруге, а он просто помогал выгуливать пса, пока та находилась на работе.