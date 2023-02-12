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12 февраля, 07:47

Хозяин покусавшего девочку питбуля заявил, что школьница могла спровоцировать нападение

Уголовное дело завели на хозяина питбуля, покусавшего школьницу в Петербурге

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге в отношении хозяина питбуля, который покусал девятилетнюю девочку. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело заведено на петербуржца по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сам мужчина рассказал правоохранителям, что школьница испугалась пса, из-за чего стала кричать и размахивать руками. По его версии, это могло спровоцировать нападение собаки на ребёнка. Кроме того, мужчина также сказал, что питбуль на самом деле принадлежит его подруге, а он просто помогал выгуливать пса, пока та находилась на работе.

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О нападении питбуля на школьницу стало известно накануне. В результате происшествия девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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