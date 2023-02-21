Три питбуля насмерть загрызли девятилетнего мальчика в Новгородской области

В Новгородской области три американских питбуля насмерть загрызли девятилетнего мальчика, который пришёл в гости к другу. Как узнал телеграм-канал SHOT, это не первый случай проявления агрессии собак.

Жуткая трагедия произошла в посёлке Парфино. Школьник пришёл в гости к другу, дома у которого находились три питбуля. В какой-то момент псы набросились на мальчишку и начали буквально рвать его. Товарищ пытался оттащить их, но не смог. После этого он побежал за помощью к соседке, но было уже поздно: ребёнок скончался.

Известно, что родители часто оставляли собак с детьми без присмотра и в момент трагедии взрослых дома тоже не было. Между тем жители посёлка ранее жаловались на то, что хозяева не следят за псами: в прошлом году злые питбули растерзали домашнего кота соседки.

На этот раз не следивших за собаками хозяев удалось привлечь к ответственности. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Всех трёх псов, разорвавших мальчика, усыпили.