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21 февраля, 08:17

Три питбуля насмерть загрызли девятилетнего мальчика в Новгородской области

<p>Три питбуля насмерть загрызли 9-летнего мальчика в Новгородской области, собак усыпили. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48561" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Три питбуля насмерть загрызли 9-летнего мальчика в Новгородской области, собак усыпили. Обложка © t.me / SHOT

В Новгородской области три американских питбуля насмерть загрызли девятилетнего мальчика, который пришёл в гости к другу. Как узнал телеграм-канал SHOT, это не первый случай проявления агрессии собак.

Жуткая трагедия произошла в посёлке Парфино. Школьник пришёл в гости к другу, дома у которого находились три питбуля. В какой-то момент псы набросились на мальчишку и начали буквально рвать его. Товарищ пытался оттащить их, но не смог. После этого он побежал за помощью к соседке, но было уже поздно: ребёнок скончался.

Известно, что родители часто оставляли собак с детьми без присмотра и в момент трагедии взрослых дома тоже не было. Между тем жители посёлка ранее жаловались на то, что хозяева не следят за псами: в прошлом году злые питбули растерзали домашнего кота соседки.

На этот раз не следивших за собаками хозяев удалось привлечь к ответственности. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Всех трёх псов, разорвавших мальчика, усыпили.

Дело о загрызших девочку в Сочи питбулях взято под особый контроль

Дело о загрызших девочку в Сочи питбулях взято под особый контроль

Ранее Лайф сообщал о похожем случае, произошедшем в Башкирии, где соседская собака чуть не сняла скальп с 10-летней девочки. Животное вцепилось в школьницу у торгового павильона, куда та пошла за продуктами. Ребёнок чудом отбился от пса, после чего убежал домой. Девочку с рваными ранами лица доставили больницу.

Оксана Попова
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