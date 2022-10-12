Дело о загрызших девочку в Сочи питбулях взято под особый контроль

Центральный аппарат Следственного комитета РФ поставил на особый контроль расследование дела о трагедии в Сочи — там три питбультерьера загрызли девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказывал Лайф, ребёнок с матерью и её сожителем приехали из Краснодара в Лазаревский район города Сочи на отдых. Семья остановилась в доме отца мужчины. Туда же приехали хозяин домовладения с матерью и тремя питбультерьерами. Трагедия произошла 10 октября, когда мать девочки с сожителем отправились в магазин и оставили ребёнка на втором этаже дома, не сообщив об этом бабушке сожителя. Та запустила собак в дом без намордников и ошейников. Животные напали на девочку, нанеся множественные телесные повреждения. От полученных травм ребёнок скончался.