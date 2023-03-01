В Южно-Сахалинске собака напала на первоклассника во дворе жилого дома

Бродячая собака напала на первоклассника рядом с жилым домом в Южно-Сахалинске. О происшествии порталу astv.ru рассказала мать семилетнего ребёнка. По словам женщины, сын пошёл гулять, а через 15 минут весь в слезах позвонил ей и кричал, что его кусает пёс.

"После звонка сына я сразу выбежала на улицу. Услышала крики. Большая коричнево-белая собака тянула моего ребёнка в сторону забора дома-интерната для инвалидов и престарелых, мы живём рядом с ним. Я отогнала собаку, пёс убежал за забор учреждения", — поделилась мама школьника.

Полученные травмы после нападения собаки на первоклассника. Фото © astv.ru

К счастью, происшествие обошлось без серьёзных травм для мальчика, он отделался испугом и несколькими царапинами. Информацию о нападении мама потерпевшего передала в администрацию Южно-Сахалинска. Как сообщили журналистам в мэрии областного центра, бригада по отлову бродячих животных выехала на место.