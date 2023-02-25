В Подмосковье собака напала на четырёхлетнюю внучку экс-премьера Абхазии Хашбы

Соседская собака бойцовской породы напала на четырёхлетнюю внучку бывшего премьер-министра Абхазии Нодара Хашбы в элитном подмосковном коттеджном посёлке "Европа-3" в Московской области. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Момент нападения бойцовского пса на ребёнка. Видео © Telegram / Mash

На кадрах видно, что малышка вместе с бабушкой вышла погулять. В тот момент, когда они находились ещё на территории своего участка, к ним забежала собака и прыгнула на девочку. Пенсионерка быстро среагировала и прогнала хвостатую. В результате никто не пострадал, но внучка Хашбы стала бояться животных. Родители намерены обратиться к специалистам за помощью.

Сообщается, что уже не в первый раз в элитном коттеджном посёлке "Европа-3" собаки пролезают на чужие территории и нападают на людей.