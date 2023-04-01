В крымском сафари-парке "Тайган" родились четыре амурских тигрёнка

В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма амурская тигрица родила четырёх детёнышей — двух девочек и двух мальчиков. Об этом рассказал директор парка Олег Зубков.

"В этом году в нашем парке родились первые амурские тигрята", — рассказал он РИА "Новости".

Пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина уточнила, что тигрята чувствуют себя хорошо и довольно активны. Мать заботится о детёнышах и оберегает их.

Известно, что всего в "Тайгане" около 60 львов, среди которых есть редкие белые особи, а также 40 тигров и сотни других животных. Общая площадь сафари-парка — 32 гектара.