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1 апреля, 09:33

В крымском сафари-парке "Тайган" родились четыре амурских тигрёнка

<p>Новорождённые амурские тигрята. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@user-yj8en4os8o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Парк Львов "Тайган". Татьяна Алексагина</a></p>

Новорождённые амурские тигрята. Фото © YouTube / Парк Львов "Тайган". Татьяна Алексагина

В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма амурская тигрица родила четырёх детёнышей — двух девочек и двух мальчиков. Об этом рассказал директор парка Олег Зубков.

"В этом году в нашем парке родились первые амурские тигрята", — рассказал он РИА "Новости".

Пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина уточнила, что тигрята чувствуют себя хорошо и довольно активны. Мать заботится о детёнышах и оберегает их.

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Известно, что всего в "Тайгане" около 60 львов, среди которых есть редкие белые особи, а также 40 тигров и сотни других животных. Общая площадь сафари-парка — 32 гектара.

Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае тигр напал на тракториста, который в этот момент чинил технику.

Илья Суриков
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