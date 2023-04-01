В крымском сафари-парке "Тайган" родились четыре амурских тигрёнка
Новорождённые амурские тигрята. Фото © YouTube / Парк Львов "Тайган". Татьяна Алексагина
В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма амурская тигрица родила четырёх детёнышей — двух девочек и двух мальчиков. Об этом рассказал директор парка Олег Зубков.
"В этом году в нашем парке родились первые амурские тигрята", — рассказал он РИА "Новости".
Пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина уточнила, что тигрята чувствуют себя хорошо и довольно активны. Мать заботится о детёнышах и оберегает их.
Известно, что всего в "Тайгане" около 60 львов, среди которых есть редкие белые особи, а также 40 тигров и сотни других животных. Общая площадь сафари-парка — 32 гектара.
Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае тигр напал на тракториста, который в этот момент чинил технику.