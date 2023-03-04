В Приморье решили выпустить тигра, который держал в страхе жителей нескольких сёл

Тигр, которого недавно отловили недалеко от села Знаменка в Приморском крае, так как он ел собак в сёлах, вскоре будет выпущен на свободу. После отлова его обследовали специалисты и обнаружили, что хищник здоров.

Пойманный в Приморье тирг. Видео © Telegram / amurtigercenter

"С тигром, отловленным в окрестностях села Знаменка Приморского края, всё хорошо. Зверь полностью здоров, его уже в ближайшие дни вернут в дикую природу", — сообщили в центре "Амурский тигр".

Куда хищника отправят, пока не сообщается. Нередко животных, которые создают угрозу для людей, перемещают в другую местность, чтобы обезопасить как местных жителей, так и тигра.