В Приморье решили выпустить тигра, который держал в страхе жителей нескольких сёл
Тигр, которого недавно отловили недалеко от села Знаменка в Приморском крае, так как он ел собак в сёлах, вскоре будет выпущен на свободу. После отлова его обследовали специалисты и обнаружили, что хищник здоров.
Пойманный в Приморье тирг. Видео © Telegram / amurtigercenter
"С тигром, отловленным в окрестностях села Знаменка Приморского края, всё хорошо. Зверь полностью здоров, его уже в ближайшие дни вернут в дикую природу", — сообщили в центре "Амурский тигр".
Куда хищника отправят, пока не сообщается. Нередко животных, которые создают угрозу для людей, перемещают в другую местность, чтобы обезопасить как местных жителей, так и тигра.
Напомним, что это тигр кружил на стыке Красноармейского, Пожарского и Дальнереченского районов, поедал местных собак и держал в страхе местных жителей. Его пытались отловить несколько месяцев, расставляя ловушки на его пути, но ему всё время удавалось обойти препятствия. Наконец, тигр был пойман и отвезён в реабилитационный центр.
Telegram / amurtigercenter