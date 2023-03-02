В Приморье поймали тигра, который держал в страхе жителей нескольких сёл

В Приморье сотрудники охотнадзора поймали тигра, который нападал на собак в селе Знаменка Пожарского района. Тигр был без видимых травм, к тому же он не выглядел истощённым. Животное решили отвезти в реабилитационный центр для диких животных, который расположен в селе Алексеевка. Там специалисты возьмут у него все необходимые анализы. Если окажется, что тигр здоров, его отправят как можно дальше от населённых пунктов и выпустят на волю.

"Дикий зверь долгое время держал в напряжении жителей нескольких населенных пунктов. После ветеринарного осмотра будет принято решение либо о выпуске хищника в малонаселенной местности, либо о дальнейшей реабилитации. Сейчас животное выглядит упитанным и видимых травм не имеет", — рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Специалисты ещё в прошлом году получили разрешение на отлов тигра, но никак не могли им воспользоваться: животному всё время удавалось перехитрить их, уходя от преследования. Ситуацию усугубили безответственные местные жители, которые игнорировали порой предупреждение закрывать на ночь дворовых собак в подсобных помещениях.