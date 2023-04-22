Пассажир бизнес-класса расцеловал стюарда и устроил за ним погоню на борту самолёта

Пассажир американской авиакомпании Delta Airlines во время полёта устроил истерику и начал приставать к бортпроводнику. Как уточняет The Daily Star, мужчина летел бизнес-классом из Миннесоты на Аляску.

Из-за отказа стюарда налить ему вино пассажир вышел из себя, но не стал поднимать на бортпроводника руку. Вместо этого мужчина стал приставать к нему, назвал симпатичным, а потом встал со своего места, схватил сотрудника авиакомпании и поцеловал в шею. Затем неадекват сломал поднос с едой и напитками.

От дебошира стюарду пришлось прятаться в отсеке для персонала. Экипаж доложил об инциденте командиру воздушного судна, и при посадке в аэропорту Анкориджа буйного американца задержали полицейские. Мужчина своей вины не признал, позже его отпустили.