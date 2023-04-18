В Red Wings рассказали свою версию инцидента с девочкой на рейсе в Хургаду

Бортпроводники и врач среди пассажиров оказали первую медицинскую помощь трёхлетней девочке, которая получила ожоги на рейсе в Хургаду. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

По версии компании, в воздухе бортпроводники отдали в руки маме пострадавшей горячее питание. Через несколько минут после этого бортпроводники услышали громкий плач девочки. В дальнейшем её мама рассказала, что ребёнок облился кипятком из бумажного стакана. Увидев термический ожог обеих ножек у девочки, работники экипажа оказали медпомощь противоожоговыми салфетками и лекарствами.

Далее, продолжили в пресс-службе, бортпроводники среди пассажиров нашли врача. Когда девочку перенесли на более удобное место в салоне, медик продолжил оказывать ей медпомощь. Затем сообщили командиру самолёта, что по прилёте в Хургаду необходимо вызвать врачей. Ребёнок заснул через час, а после посадки мама с дочкой без помощи медиков покинули воздушное судно. Информацию о случившемся уже передали руководству авиакомпании, ведётся внутреннее расследование, взяты объяснительные записки у бортпроводников.