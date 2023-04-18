Стюардессу Red Wings обвинили в том, что она облила кипятком ребёнка на рейсе в Хургаду

Стюардессу авиакомпании Red Wings обвинили в травмировании ребёнка во время полёта — якобы она облила девочку кипятком на рейсе из Москвы в Египет. При этом бортпроводница утверждает, что воду для чая передала в руки взрослым, а их малышка стояла на кресле ногами и сама разлила её. Об этой истории рассказал телеграм-канал SHOT.

Женщина, которая является сотрудницей "Аэрофлота", с трёхлетней дочкой и дедушкой летела из российской столицы в Хургаду. По версии пассажирки, стюардесса, когда разносила еду, поставила два стакана с кипятком возле кресла её ребёнка и случайно пролила его прямо на девочку. У малышки ожоги второй степени и болевой шок. Как результат — сорванный отдых за 270 тысяч рублей. Теперь семья планирует вернуться в Россию для госпитализации ребёнка. Они уже купили обратные билеты ещё за 160 тысяч.

Сама бортпроводница уверяет, что ни в чём не виновата. По её словам, она передала стаканы с кипятком для чая в руки маме, а та отдала их дедушке (столики у них были сложены). Дальше, объясняет стюардесса, она спокойно продолжила обслуживать пассажиров и только спустя несколько минут услышала громкий детский плач.

Теперь семья требует от авиакомпании компенсации морального и материального ущерба. В противном случае они намерены обратиться в суд. Мать девочки уже написала заявления в авиакомпанию, Росавиацию, полицию, Ространснадзор и транспортную прокуратуру.