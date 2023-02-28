Жители Самары застряли в Анталье из-за сломавшегося самолёта Red Wings
В Анталье пассажиры ожидают резервный борт авиакомпании Red Wings, чтобы улететь в Самару
Пассажиры одной из крупнейших российских авиакомпаний Red Wings ждут резервный борт в Анталье, чтобы отправиться в Самару. Как сообщила пресс-служба перевозчика, рейс задержан по причине технической неисправности.
"Уважаемые пассажиры рейса WZ1362 Анталья – Самара. Авиакомпания "Ред вингс" приносит вам свои извинения за задержку рейса из-за технической неисправности самолёта. Мы полностью осознаём, что это создало вам неудобства и потерю времени и очень сожалеем об этом", — сказано в сообщении.
Также в компании напомнили, что безопасность и комфорт пассажиров является приоритетом в работе Red Wings. Однако ввиду сложной обстановки в Анталье с номерным фондом разместить клиентов в отелях не могут. Сейчас прорабатываются варианты размещения пассажиров на отдых в комфорт- и бизнес-залы.
Ранее Лайф писал, что бортпроводники российской авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лёшка, которого предложили усыпить из-за отсутствия нужного документа. Они забрали кота с собой в Россию, а после доставили к хозяйке в Таиланд, но уже с необходимыми документами. Встреча с животным растрогала до слёз всех участников истории.
ТАСС / Сергей Мальгавко