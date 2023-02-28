Жители Самары застряли в Анталье из-за сломавшегося самолёта Red Wings

Пассажиры одной из крупнейших российских авиакомпаний Red Wings ждут резервный борт в Анталье, чтобы отправиться в Самару. Как сообщила пресс-служба перевозчика, рейс задержан по причине технической неисправности.

"Уважаемые пассажиры рейса WZ1362 Анталья – Самара. Авиакомпания "Ред вингс" приносит вам свои извинения за задержку рейса из-за технической неисправности самолёта. Мы полностью осознаём, что это создало вам неудобства и потерю времени и очень сожалеем об этом", — сказано в сообщении.

Также в компании напомнили, что безопасность и комфорт пассажиров является приоритетом в работе Red Wings. Однако ввиду сложной обстановки в Анталье с номерным фондом разместить клиентов в отелях не могут. Сейчас прорабатываются варианты размещения пассажиров на отдых в комфорт- и бизнес-залы.