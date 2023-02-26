Пассажиры задержанного рейса устроили массовые беспорядки в аэропорту Астаны
Пассажиры задержанного рейса FlyArystan, следовавшего из Астаны в Чимкент, устроили массовые беспорядки в аэропорту. Не желая долго ждать полёта, они закатили истерику и швыряли в сотрудников аэропорта всё, что попадёт под руку. Об этом пишет телеграм-канал Tengrinews.kz.
Более 20 пассажиров устроили беспорядки в аэропорту Астаны из-за задержки рейса. Видео © t.me / "Tengrinews.kz – Новости Казахстана"
Как пишет канал со ссылкой на транспортную полицию, в беспорядках приняли участие около 20 пассажиров. Некоторые из них кидались вещами, другие — бутылками и даже книгами. Они крушили всё на своём пути: зачинщики потасовки снесли информационные столбики и оградительные ленты.
Истерики самой буйной пассажирки были "оценены по достоинству" сотрудниками полиции. В её отношении составлены административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Побои".
Ранее Лайф писал, что в аэропорту Иркутска полиция задержала мужчину, который неудачно пошутил во время досмотра. Работников воздушной гавани он заинтересовал после того, как рамка металлоискателя сработала несколько раз. На вопрос сотрудника транспортной безопасности, что у вас там звенит, мужчина не нашёл ничего лучше, чем пошутить, что это бомба.
t.me / "Tengrinews.kz – Новости Казахстана"