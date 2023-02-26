Пассажиры задержанного рейса устроили массовые беспорядки в аэропорту Астаны

Пассажиры задержанного рейса FlyArystan, следовавшего из Астаны в Чимкент, устроили массовые беспорядки в аэропорту. Не желая долго ждать полёта, они закатили истерику и швыряли в сотрудников аэропорта всё, что попадёт под руку. Об этом пишет телеграм-канал Tengrinews.kz.

Более 20 пассажиров устроили беспорядки в аэропорту Астаны из-за задержки рейса. Видео © t.me / "Tengrinews.kz – Новости Казахстана"

Как пишет канал со ссылкой на транспортную полицию, в беспорядках приняли участие около 20 пассажиров. Некоторые из них кидались вещами, другие — бутылками и даже книгами. Они крушили всё на своём пути: зачинщики потасовки снесли информационные столбики и оградительные ленты.

Истерики самой буйной пассажирки были "оценены по достоинству" сотрудниками полиции. В её отношении составлены административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Побои".