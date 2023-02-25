Житель Магаданской области не улетел из Иркутска домой из-за неудачной шутки на досмотре

В аэропорту Иркутска полиция задержала мужчину, который неудачно пошутил во время досмотра. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, "юмористом" оказался житель Магаданской области, который должен был лететь в столицу родного региона. Работников воздушной гавани он заинтересовал после того, как рамка металлоискателя сработала несколько раз. На вопрос сотрудника транспортной безопасности, что у вас там звенит, мужчина не нашёл ничего лучше, чем пошутить, что это бомба.

Правоохранители обыскали мужчину, но никаких взрывных устройств не нашли, поэтому эвакуация из аэропорта пассажиров не проводилась, задержки самолётов нет. Однако сам шутник так и не улетел, он был опрошен. Мужчина отметил, что не думал о подобных последствиях. Также выяснилось, что он был ранее судим за грабёж.