Американца приговорили к восьми годам колонии за попытку пронести пистолет в Шереметьево
Суд в Подмосковье приговорил гражданина США Андрэ Хачатуряна к восьми годам колонии общего режима за нахождение в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с пистолетом и патронами к нему.
"Суд постановил признать Хачатуряна виновным в контрабанде и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сообщили в Химкинском городском суде.
Хачатурян признан виновным по двум статьям: "Контрабанда оружия и боеприпасов" и "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ".
Мужчину задержали 26 декабря 2021 года в Шереметьево, когда он летел через столицу рейсом "Аэрофлота" из США в Ереван. На месте у него изъяли пистолет Glok 17 и патроны к нему. Спустя месяц Хачатуряна арестовали, однако мужчина пытался оправдаться, что у него якобы было разрешение.
ТАСС / Гавриил Григоров