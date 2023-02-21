Американца приговорили к восьми годам колонии за попытку пронести пистолет в Шереметьево

Суд в Подмосковье приговорил гражданина США Андрэ Хачатуряна к восьми годам колонии общего режима за нахождение в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с пистолетом и патронами к нему.

"Суд постановил признать Хачатуряна виновным в контрабанде и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сообщили в Химкинском городском суде.

Хачатурян признан виновным по двум статьям: "Контрабанда оружия и боеприпасов" и "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ".