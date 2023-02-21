Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 14:49

Американца приговорили к восьми годам колонии за попытку пронести пистолет в Шереметьево

Суд в Подмосковье приговорил гражданина США Андрэ Хачатуряна к восьми годам колонии общего режима за нахождение в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с пистолетом и патронами к нему.

"Суд постановил признать Хачатуряна виновным в контрабанде и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сообщили в Химкинском городском суде.

Хачатурян признан виновным по двум статьям: "Контрабанда оружия и боеприпасов" и "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ".

Участников ростовской "банды амазонок" приговорили к срокам от 24 до 25 лет колонии

Участников ростовской "банды амазонок" приговорили к срокам от 24 до 25 лет колонии

Мужчину задержали 26 декабря 2021 года в Шереметьево, когда он летел через столицу рейсом "Аэрофлота" из США в Ереван. На месте у него изъяли пистолет Glok 17 и патроны к нему. Спустя месяц Хачатуряна арестовали, однако мужчина пытался оправдаться, что у него якобы было разрешение.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Ирина Фальке
  • Новости
  • США
  • Армения
  • Общество
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров