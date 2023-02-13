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13 февраля, 10:50

Участников ростовской "банды амазонок" приговорили к срокам от 24 до 25 лет колонии

Членов ростовской "банды амазонок", которые нападали на водителей и полицейских, приговорили к срокам от 24 до 25 лет лишения свободы. Такое решение вынес Ростовский областной суд, сообщает ТАСС.

"Признать Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник виновными и по совокупности преступлений окончательно определить наказание Инессе и Виктории Тарвердиевым в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима и Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима", — огласил судья приговор.

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Напомним, банду создали Инесса Тарвердиева и её сожитель Роман Подкопаев в 2007 году. Бандиты совершили множество ограблений и убийств, в том числе детей и сотрудников полиции. Позднее в состав группировки вошли инспектор ГИБДД Сергей Синельник с супругой. На счету злоумышленников минимум десять убийств.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Матыцин

Наталья Исакова
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