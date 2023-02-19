В Домодедово неадекват орал матом на борту самолёта и устроил "стриптиз" на стоянке

Пассажир рейса Москва – Казань перед вылетом из аэропорта Домодедово устроил дебош на борту самолёта. Однако этого мужчине не хватило — он выбежал на стоянку лайнеров и начал раздеваться. О подробностях случившегося в беседе с "Газетой.ru" рассказал один из очевидцев — Андрей Грызунов. По его словам, агрессивного мужчину зовут Алексей. В соцсетях появилось видео, на котором он устраивает "стриптиз" и отмахивается от обслуживающего персонала.

Пассажир рейса Москва – Казань разделся около самолёта. Видео © Telegram / "Подмосковье № 1"

"Этот Лёха развлекать начал нас ещё в зале ожидания у гейта. Он там ходил, всех спрашивал: "Ты тоже, что ли, в Казань летишь?" Он не был пьяным. То ли что-то психическое, то ли медикаментозное. Когда в самолёте уже начали размещаться, начал шуточки отдавать, потом по телефону звонить. Матерился, само собой", — отметил очевидец.

Алексею сделали замечание, однако он не "исправился", и командир экипажа сообщил, что мужчина не летит в Казань. Сотрудник попросил его добровольно покинуть воздушное судно. В итоге Алексей вышел на улицу и устроил потасовку со стюардом. После конфликта с персоналом мужчина разделся и начал бегать. При этом полиция ехала к месту достаточно долго — самолёт находился на дальнем конце взлётно-посадочной полосы.

"За стюарда вступились сотрудники обслуживающих организаций, это не полицейские бегали за ним, а те, кто обслуживает самолёты, поэтому его там не крутили. В какой-то момент времени этот Алексей разделся и начал бегать по перрону, где самолёты стоят. Сделал несколько кругов, обслуживающий персонал от него отстал, он вернулся, оделся и после этого уже полиция приехала, его задержала", — добавил Грызунов.

Он подчеркнул, что на самой ВПП мужчина не бегал. Рейс из-за Алексея в итоге задержали на час.