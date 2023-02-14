Пассажирка "Аэрофлота" устроила небесный стриптиз, покусала бортпроводника и ломилась к пилоту

Пассажирка рейса "Аэрофлота" Ставрополь – Москва устроила непристойные танцы с раздеванием прямо в полёте, а после замечаний попыталась попасть в кабину к пилотам с криками, что все умрут. Видео дебоша публикует Mash.

Пассажирка рейса "Аэрофлота" Ставрополь – Москва устроила непристойные танцы. Видео © t.me / Mash

"Я уже знаю, в психушку или тюрьму попаду. Но вообще хочу к пилотам", — заявила женщина экипажу.

Всё началось с её желания покурить прямо на борту. Она закрылась в туалете, но пассажиры почувствовали запах дыма. Когда бортпроводник сделал ей замечание, нарушительница впала в истерику, разделась и потребовала дать ей пройти к пилотам, угрожая гибелью всем находившимся.

Успокоить её удалось только усилиями нескольких мужчин, которые держали женщину, пока бортпроводник надевал на неё наручники. Последнего она успела укусить за плечо, однако оставшуюся часть полёта ей пришлось просидеть смирно.