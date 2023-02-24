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24 февраля, 15:03

Между Петербургом и Выборгом запустили дополнительные "Ласточки" в праздничные выходные

Дополнительные поезда "Ласточка" связали Санкт-Петербург и Выборг в длинные четырёхдневные выходные в период празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, две дополнительные "Ласточки" будут отходить от Финляндского вокзала Северной столицы в 9:20 и 11:05 до 26 февраля. Кроме того, больше поездов в эти дни курсирует между Петербургом и Москвой, Челябинском, Белгородом, Казанью, Архангельском, Ярославлем и Сортавалой. При этом если будет наблюдаться высокий пассажирский спрос, то к поездам могут прицепить дополнительные вагоны.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге с 20 февраля снизили разрешённую скорость движения автомобилей на трёхкилометровом участке от Пулковского шоссе до международного аэропорта Северной столицы.

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ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Артур Белкин
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