Между Петербургом и Выборгом запустили дополнительные "Ласточки" в праздничные выходные

Так, две дополнительные "Ласточки" будут отходить от Финляндского вокзала Северной столицы в 9:20 и 11:05 до 26 февраля. Кроме того, больше поездов в эти дни курсирует между Петербургом и Москвой, Челябинском, Белгородом, Казанью, Архангельском, Ярославлем и Сортавалой. При этом если будет наблюдаться высокий пассажирский спрос, то к поездам могут прицепить дополнительные вагоны.