В Петербурге снизят ограничение скорости для автомобилей при подъезде к аэропорту Пулково

В Санкт-Петербурге с 20 февраля снизят максимально разрешённую скорость движения автомобилей по трёхкилометровому участку от Пулковского шоссе до аэропорта Пулково. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Инициаторами снижения скоростного режима выступила ГИБДД, которая в качестве аргумента предоставила статистику по числу аварий в городе и попросила убрать скоростные трассы. Кроме того, правоохранители составили список улиц, где ограничение может упасть с 60 до 40 км/ч.

"Это улица Коробицына в посёлке Александровская, улица Лобачика в Белоострове, улица Отдыха в Комарово и улица Мира в Зеленогорске", — отметила пресс-секретарь ГУ ДОДД Мила-Мария Горячева.