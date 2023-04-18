Москвичка рассказала о состоянии дочери, облитой кипятком на рейсе в Хургаду

Египетским врачам удалось стабилизировать состояние трёхлетней девочки, которая получила ожоги на рейсе Москва – Хургада. Об этом сообщила мама пострадавшего ребёнка.

"Нам отменили капельницы, мы ездим на перевязки каждое утро, вечером я её перевязываю. Проходим лечение, пьём кучу лекарств", — рассказала Ольга в интервью телеканалу "360".

Сейчас женщина вместе с дочкой находится в отеле, а их испорченный отпуск, который едва не обернулся трагедией, заканчивается в субботу, поэтому долечиваться малышке придётся уже в Москве. Комментируя произошедший в самолёте инцидент, Ольга опровергла версию авиакомпании о том, что её дочь якобы сама пролила на себя кипяток. По словам женщины, во всём виновата именно бортпроводница, которая, к слову, даже не принесла каких-либо извинений семье. К другим стюардам москвичка претензий не имеет, поскольку они, в отличие от виновницы ЧП, подоспели на помощь получившей ожоги юной пассажирке.