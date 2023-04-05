Пассажир рейса Москва – Магадан пытался выйти из самолёта во время полёта

Пассажир самолёта, летевшего из Москвы в Магадан, решил выйти из лайнера прямо во время полёта. Видео попыток утихомирить дебошира оказалось в распоряжении Лайфа.

Пассажир самолёта рейса Мурманск – Магадан решил выйти из лайнера на лету. Видео © LIFE

Как сообщил нам источник, 33-летний Александр М. добирался на Дальний Восток из Мурманска с пересадкой в Москве. Во время второго перелёта он внезапно поднялся с кресла и попытался открыть дверь. Мужчину остановили и жёстко скрутили другие пассажиры и бортпроводники. Судя по визуальным признакам, он был пьян. В МВД сообщили, что дебоширом оказался житель Мурманска, сейчас он находится в больнице.

"Один из пассажиров, житель Мурманска, вёл себя неадекватно. Но все обстоятельства мы сейчас ещё выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", — уточнили в линейном отделе полиции в аэропорту Магадана МВД РФ на транспорте.