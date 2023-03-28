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28 марта, 11:27

Пассажир разнообразил скучный перелёт из Москвы на Камчатку пьяным дебошем и домогательствами

Пассажир рейса Москва – Петропавловск-Камчатский напился и устроил дебош в самолёте

Пассажир "Аэрофлота" напился и совершил самый длительный дебош на борту самолёта, который продолжался почти девять часов. Подробности воздушного веселья публикует SHOT.

История берёт своё начало в московском аэропорту Шереметьево, откуда Алексей отправился в Петропавловск-Камчатский. Расстояние между городами составляет почти семь тысяч километров, а развлечений на борту не так уж много, поэтому мужчина начал подзывать бортпроводниц и заказывать напитки из меню Sky Cafe. Парочкой коктейлей дело не закончилось, пассажир лишь набирал обороты, пока стюардессы и вовсе не отказались его обслуживать.

Тогда требующий веселья и приключений дебошир переключил внимание на соседку — приставал, трогал за ноги и клал на неё руки. Девушка не стала терпеть и попросила бортпроводников её пересадить, чем сильно обидела Алексея. Впав в отчаяние от разлуки с прекрасной дамой, он психанул и начал бить по столику и фюзеляжу, а после досталось и другим пассажирам: дебошир совсем не скупился на красное словцо и покрыл всех присутствующих отборным матом. В итоге экипажу пришлось применить спецсредства, чтобы долететь до пункта назначения. Уже после приземления горе-пассажира задержали полицейские.

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Инциденты с дебоширами совсем не редкость на борту самолётов, причём не только российских авиакомпаний. Например, недавно Лайф рассказывал, как двух пассажиров сняли с рейса Алма-Ата – Астана казахстанской авиакомпании Air Astana. Мужчины вели себя агрессивно и матерились на бортпроводников во время посадки.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Николь Вербер
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