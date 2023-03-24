Двух пьяных россиян сняли с рейса в аэропорту Алма-Аты за оскорбление бортпроводников

Двух пьяных россиян сняли с рейса Алма-Ата – Астана казахстанской авиакомпании Air Astana. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

34-летних мужчин задержали в аэропорту Алма-Аты. Те, как уточнили в полиции, вели себя агрессивно и матерились на бортпроводников во время посадки в самолёт.

"По результатам медицинского освидетельствования у них выявлена средняя и лёгкая степень алкогольного опьянения", — говорится в материале пресс-службы.

В итоге за появление в общественном месте в нетрезвом виде, а также за мелкое хулиганство россияне заплатят штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (17 250 тенге, или 2900 рублей).