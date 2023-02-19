Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 12:54

В Ставрополе пьяный дебошир избил полицейского пакетом с замороженным мясом

В одном из магазинов Ставрополя мужчина избил полицейского пакетом с замороженным мясом. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в момент инцидента дебошир был пьян.

Инцидент произошёл накануне, 18 февраля. Сотрудник полиции прибыл на задержание злоумышленника, но тот начал сопротивляться и ударил его пакетом с замороженным мясом по голове. В итоге участкового увезли в больницу с сотрясением мозга и рассечением брови. Будет ли в отношении задержанного дебошира возбуждено уголовное дело, пока не известно.

Квартирант избил и зарезал хозяина жилья под Хабаровском

Квартирант избил и зарезал хозяина жилья под Хабаровском

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье мужчина отрубил три пальца возлюбленной из-за счетов ЖКХ. Злоумышленника задержали и доставили в отделение, где он раскаялся в содеянном. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Обложка ©

ТАСС / Мария Дмитриенко

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров