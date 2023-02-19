В Ставрополе пьяный дебошир избил полицейского пакетом с замороженным мясом

В одном из магазинов Ставрополя мужчина избил полицейского пакетом с замороженным мясом. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в момент инцидента дебошир был пьян.

Инцидент произошёл накануне, 18 февраля. Сотрудник полиции прибыл на задержание злоумышленника, но тот начал сопротивляться и ударил его пакетом с замороженным мясом по голове. В итоге участкового увезли в больницу с сотрясением мозга и рассечением брови. Будет ли в отношении задержанного дебошира возбуждено уголовное дело, пока не известно.