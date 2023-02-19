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19 февраля, 01:42

Квартирант избил и зарезал хозяина жилья под Хабаровском

В Хабаровском крае мужчина убил знакомого, нанеся три удара ножом

В Хабаровском крае 55-летний житель посёлка Новый Ургал в пьяной ссоре жестоко избил знакомого. От полученных травм тот скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. Мужчина проживал в квартире своих знакомых в доме по улице Донецкой. Конфликт с хозяином у него возник на почве ревности.

"В ходе ссоры обвиняемый нанёс знакомому не менее пятнадцати ударов тупым твёрдым предметом по телу и голове, а после бытовым ножом не менее трёх ударов в грудь. Мужчина от полученных повреждений погиб на месте", — сообщает ведомство.

Обвиняемый арестован, следствие уже завершено. Как оказалось, фигурант этого дела уже был судим, в том числе за насильственные преступления.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге двое мужчин устроили поножовщину в больнице Боткина. Один из участников драки нанёс другому несколько ударов ножом в области головы, шеи и рук.

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Freepik

Арина Родионова
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