Квартирант избил и зарезал хозяина жилья под Хабаровском

В Хабаровском крае 55-летний житель посёлка Новый Ургал в пьяной ссоре жестоко избил знакомого. От полученных травм тот скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. Мужчина проживал в квартире своих знакомых в доме по улице Донецкой. Конфликт с хозяином у него возник на почве ревности.

"В ходе ссоры обвиняемый нанёс знакомому не менее пятнадцати ударов тупым твёрдым предметом по телу и голове, а после бытовым ножом не менее трёх ударов в грудь. Мужчина от полученных повреждений погиб на месте", — сообщает ведомство.

Обвиняемый арестован, следствие уже завершено. Как оказалось, фигурант этого дела уже был судим, в том числе за насильственные преступления.