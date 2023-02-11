Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 21:23

В Дагестане мужчина зарезал супругу в доме своих родителей и покончил с собой

<p>Квартира, где произошло двойное убийство. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_dagestan/2810" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Дагестана</a></p>

Квартира, где произошло двойное убийство. Обложка © t.me / МВД Дагестана

В дагестанском селе Кусумкент Сулейман-Стальского района 35-летний мужчина зарезал 34-летнюю жену и покончил с собой. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть примерно в 11:30 10 февраля. По данным Следственного комитета, мужчина с супругой находился в доме своих родителей, где и произошёл конфликт. В ходе него он схватил нож и нанёс не менее четырёх ударов в грудь и шею жены, от чего та скончалась на месте. Затем мужчина совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Пермяк год прожил с телом отца, которого зарезал и спрятал в диване

Пермяк год прожил с телом отца, которого зарезал и спрятал в диване

Ранее Лайф писал, что в доме на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела двоих пенсионеров в их собственной квартире. Убитому мужчине 73 года, его супруге — 74.

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров