В Дагестане мужчина зарезал супругу в доме своих родителей и покончил с собой
Квартира, где произошло двойное убийство. Обложка © t.me / МВД Дагестана
В дагестанском селе Кусумкент Сулейман-Стальского района 35-летний мужчина зарезал 34-летнюю жену и покончил с собой. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть примерно в 11:30 10 февраля. По данным Следственного комитета, мужчина с супругой находился в доме своих родителей, где и произошёл конфликт. В ходе него он схватил нож и нанёс не менее четырёх ударов в грудь и шею жены, от чего та скончалась на месте. Затем мужчина совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф писал, что в доме на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела двоих пенсионеров в их собственной квартире. Убитому мужчине 73 года, его супруге — 74.