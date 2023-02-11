В Дагестане мужчина зарезал супругу в доме своих родителей и покончил с собой

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть примерно в 11:30 10 февраля. По данным Следственного комитета, мужчина с супругой находился в доме своих родителей, где и произошёл конфликт. В ходе него он схватил нож и нанёс не менее четырёх ударов в грудь и шею жены, от чего та скончалась на месте. Затем мужчина совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".