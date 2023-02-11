"Монако" хочет продлить контракт с Головиным на фоне слухов об уходе игрока в Германию
L'Equipe: "Монако" начал переговоры о продлении контракта с Головиным
Французский футбольный клуб "Монако" начал переговоры с российским полузащитником Александром Головиным о продлении контракта. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По его информации, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Ожидается, что руководство клуба и сам игрок договорятся в ближайшее время. Текущее соглашение футболиста истекает летом 2024 года.
Головин перешёл в "Монако" в 2018 году, за французский клуб он провёл 161 матч, где забил 21 гол и отдал 32 результативные передачи. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, на его счету четыре забитых мяча и пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Головиным интересуется дортмундская "Боруссия". Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника, уже прокомментировал появившуюся информацию.
ТАСС / Zuma / Panoramic