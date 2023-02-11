"Монако" хочет продлить контракт с Головиным на фоне слухов об уходе игрока в Германию

По его информации, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Ожидается, что руководство клуба и сам игрок договорятся в ближайшее время. Текущее соглашение футболиста истекает летом 2024 года.

Головин перешёл в "Монако" в 2018 году, за французский клуб он провёл 161 матч, где забил 21 гол и отдал 32 результативные передачи. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, на его счету четыре забитых мяча и пять результативных передач.