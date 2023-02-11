В Петербурге двое мужчин устроили поножовщину в больнице Боткина
Двое мужчин устроили поножовщину прямо в 22-м отделении Боткинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал "Рен-ТВ".
Инцидент произошёл ночью 10 февраля. Из-за личной неприязни один из участников драки нанёс другому несколько ударов ножом в области головы, шеи и рук. В итоге пострадавшему потребовалась дополнительная медицинская помощь. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что в дагестанском селе Касумкент 35-летний местный житель зарезал жену, после чего покончил с собой в доме родителей.
Обложка ©
ТАСС / Пётр Ковалёв