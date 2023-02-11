В Петербурге двое мужчин устроили поножовщину в больнице Боткина

Инцидент произошёл ночью 10 февраля. Из-за личной неприязни один из участников драки нанёс другому несколько ударов ножом в области головы, шеи и рук. В итоге пострадавшему потребовалась дополнительная медицинская помощь. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.