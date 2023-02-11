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11 февраля, 12:46

В Петербурге двое мужчин устроили поножовщину в больнице Боткина

Двое мужчин устроили поножовщину прямо в 22-м отделении Боткинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал "Рен-ТВ".

Инцидент произошёл ночью 10 февраля. Из-за личной неприязни один из участников драки нанёс другому несколько ударов ножом в области головы, шеи и рук. В итоге пострадавшему потребовалась дополнительная медицинская помощь. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату

В Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату

Ранее Лайф рассказывал, что в дагестанском селе Касумкент 35-летний местный житель зарезал жену, после чего покончил с собой в доме родителей.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Артур Белкин
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