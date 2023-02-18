В Приморье мужчина отрубил три пальца возлюбленной из-за счетов ЖКХ

В Черниговском районе Приморья 51-летний мужчина отрубил три пальца сожительнице из-за того, что она хотела оплатить счета ЖКХ, а не тратить деньги на алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

"В селе Черниговка во время застолья у ранее судимого местного жителя произошёл конфликт с 32-летней сожительницей, в ходе которого подозреваемый причинил ей телесные повреждения, отрубив три пальца", — говорится в сообщении.

Сообщение в правоохранительные органы о произошедшем поступило от медиков скорой помощи. После этого на место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Подозреваемого задержали и доставили в отделение, где мужчина раскаялся в содеянном. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении жителя Приморья возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу, а расследование продолжается.

Как сообщили "Ленте.ру" в МВД, подозреваемый разозлился на возлюбленную за её решение и отсёк пальцы ножницами и топором.