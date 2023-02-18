Под Смоленском обнаружили тела супругов с огнестрельным и ножевым ранениями

В деревне Леспромхоз Смоленской области в частном доме обнаружили тела супружеской пары с признаками насильственной смерти. Как стало известно Лайфу, умерших обнаружил их зять.

У мужчины обнаружили огнестрельное ранение в области головы, а у женщины — колото-резаную рану в области шеи. При этом погибший супруг лежал с охотничьим ружьём в руках.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Подробности и обстоятельства гибели мужчины и женщины на данный момент не приводятся.