Под Смоленском обнаружили тела супругов с огнестрельным и ножевым ранениями
В деревне Леспромхоз Смоленской области в частном доме обнаружили тела супружеской пары с признаками насильственной смерти. Как стало известно Лайфу, умерших обнаружил их зять.
У мужчины обнаружили огнестрельное ранение в области головы, а у женщины — колото-резаную рану в области шеи. При этом погибший супруг лежал с охотничьим ружьём в руках.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Подробности и обстоятельства гибели мужчины и женщины на данный момент не приводятся.
Ранее Лайф писал о том, что в Уфе были найдены тела мужчины и женщины с отрезанными половыми органами.
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