Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 12:34
8520

Тела голой матери и её сына с отрезанными половыми органами нашли в Уфе

Тела голой женщины и мужчины с отрезанными половыми органами обнаружили в Уфе

<p>Место происшествия, где были обнаружены трупы женщины и мужчины. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vsyaufa/15258" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вся Уфа|Новости</a></p>

Место происшествия, где были обнаружены трупы женщины и мужчины. Фото © Telegram / Вся Уфа|Новости

В Уфе произошло жуткое преступление. Тела мужчины и женщины были найдены в Советском районе города, сообщили в СК РФ по Республике Башкортостан.

Труп раздетой женщины и мужчины с отрезанными половыми органами обнаружили в Уфе. Видео © Telegram / Вся Уфа|Новости

  • Место происшествия, где были обнаружены трупы женщины и мужчины. Фото © Telegram / Вся Уфа|Новости
    Место происшествия, где были обнаружены трупы женщины и мужчины. Фото © Telegram / Вся Уфа|Новости
  • Место происшествия, где были обнаружены трупы женщины и мужчины. Фото © Telegram / Вся Уфа|Новости
    Место происшествия, где были обнаружены трупы женщины и мужчины. Фото © Telegram / Вся Уфа|Новости

Место происшествия, где были обнаружены трупы женщины и мужчины. Фото © Telegram / Вся Уфа|Новости

1 / 2

Тело женщины без одежды было обнаружено под окнами дома № 177/1, расположенного по улице Менделеева. На вид ей около 60 лет. Также на опубликованных местным телеканалом "Вся Уфа" кадрах видно, что на снегу разбросаны различные вещи: коробки, стулья и некоторая одежда.

Второй труп находился в квартире на седьмом этаже. По предварительной версии, оттуда и выпала погибшая. Тело мужчины с отрезанными половыми органами находилось в ванной. Как пишет портал "Уфа онлайн", это сын погибшей, у которого были проблемы с наркотиками. Сегодня они сильно поругались, мужчина сначала выкидывал в окно её вещи, а затем столкнул и её саму. Теперь в инциденте разбираются правоохранители.

"Следственным управлением СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Советском районе города Уфы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции", — заявили в СК РФ по Республике Башкортостан.

Пермяк год прожил с телом отца, которого зарезал и спрятал в диване

Пермяк год прожил с телом отца, которого зарезал и спрятал в диване

Ранее Лайф рассказывал о трагедии из Челябинска, где было обнаружено тело 22-летнего парня. Его случайно увидели проходящие мимо жители. Как рассказали соседи, погибший проживал у друга на четвёртом этаже многоэтажки.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров