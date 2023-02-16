Тела голой матери и её сына с отрезанными половыми органами нашли в Уфе

В Уфе произошло жуткое преступление. Тела мужчины и женщины были найдены в Советском районе города, сообщили в СК РФ по Республике Башкортостан.

Труп раздетой женщины и мужчины с отрезанными половыми органами обнаружили в Уфе. Видео © Telegram / Вся Уфа|Новости





Тело женщины без одежды было обнаружено под окнами дома № 177/1, расположенного по улице Менделеева. На вид ей около 60 лет. Также на опубликованных местным телеканалом "Вся Уфа" кадрах видно, что на снегу разбросаны различные вещи: коробки, стулья и некоторая одежда.

Второй труп находился в квартире на седьмом этаже. По предварительной версии, оттуда и выпала погибшая. Тело мужчины с отрезанными половыми органами находилось в ванной. Как пишет портал "Уфа онлайн", это сын погибшей, у которого были проблемы с наркотиками. Сегодня они сильно поругались, мужчина сначала выкидывал в окно её вещи, а затем столкнул и её саму. Теперь в инциденте разбираются правоохранители.

"Следственным управлением СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Советском районе города Уфы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции", — заявили в СК РФ по Республике Башкортостан.