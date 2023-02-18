Жительница Алтая до смерти забила мужа кружкой и ногами, а потом ушла спать

В Усть-Канском районе Алтая 53-летняя женщина убила мужа, её задержали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают и фиксируют доказательства.

По данным следствия, поздним вечером 15 февраля в селе Усть-Кан супруги в состоянии алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта женщина ударила мужчину по лицу и голове стеклянной кружкой. Когда муж попытался встать, она толкнула его в грудь, из-за чего тот упал на пол, а потом запинала его. Остановилась злоумышленница только в тот момент, когда мужчина перестал оказывать сопротивление. Подумав, что он заснул, женщина оставила его на полу и ушла спать в комнату.

"Проснувшись утром, спустя некоторое время женщина обратила внимание, что супруг перестал подавать признаки жизни, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая по прибытии констатировала смерть 58-летнего мужчины", — добавили в ведомстве.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, женщина вину признала. Агрессию она объяснила многолетними унижениями со стороны супруга, имевшими место ранее побоями, бытовыми проблемами, а также накопившимися обидами и злостью на него. Органом предварительного следствия решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. Кроме того, в семье был несовершеннолетний сын, которого правоохранители передали под временную опеку старшему брату.