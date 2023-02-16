Соседи снимали на видео буйство окровавленного жителя Уфы и молча наблюдали, как он убил мать

В распоряжении Лайфа оказались кадры, как мужчина в неадекватном состоянии выбрасывает вещи из окна многоэтажки в Уфе. Через несколько минут после этого он убьёт свою мать и покончит с собой.

В Уфе мужчина подозревается в убийстве матери. Видео © LIFE

"Что он делает? Он в крови весь! Белая горячка у человека началась. Может, перепил", — комментирует автор ролика.

Мужчина выкидывает прямо на улицу тяжёлые вещи, металлические предметы, части мебели, слышен страшный грохот ударов о землю. По версии следствия, в семье произошёл конфликт, и 50-летний сын убил мать, а затем покончил с собой. Тело 83-летней женщины было найдено под окнами дома, а мужчины — в квартире.

"Следственным отделом по Советскому району г. Уфа следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, мужчина совершил убийство матери, после чего свёл счёты с жизнью", — уточнили в следственном управлении.

В Уфе мужчина подозревается в убийстве матери. Фото © СУ СК РФ по Башкортостану