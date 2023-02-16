Соседи снимали на видео буйство окровавленного жителя Уфы и молча наблюдали, как он убил мать
Лайф публикует видео дебоша жителя Уфы за несколько минут до убийства матери
В Уфе мужчина подозревается в убийстве матери. Видео © СУ СК РФ по Башкортостану
В распоряжении Лайфа оказались кадры, как мужчина в неадекватном состоянии выбрасывает вещи из окна многоэтажки в Уфе. Через несколько минут после этого он убьёт свою мать и покончит с собой.
В Уфе мужчина подозревается в убийстве матери. Видео © LIFE
"Что он делает? Он в крови весь! Белая горячка у человека началась. Может, перепил", — комментирует автор ролика.
Мужчина выкидывает прямо на улицу тяжёлые вещи, металлические предметы, части мебели, слышен страшный грохот ударов о землю. По версии следствия, в семье произошёл конфликт, и 50-летний сын убил мать, а затем покончил с собой. Тело 83-летней женщины было найдено под окнами дома, а мужчины — в квартире.
"Следственным отделом по Советскому району г. Уфа следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, мужчина совершил убийство матери, после чего свёл счёты с жизнью", — уточнили в следственном управлении.
В Уфе мужчина подозревается в убийстве матери. Фото © СУ СК РФ по Башкортостану
Напомним, в Уфе обнаружены тела голой матери и её сына с отрезанными половыми органами. Мужчина имел проблемы с наркотиками. После сегодняшней ссоры он выбросил вещи женщины из квартиры на седьмом этаже и столкнул её саму из окна, после чего свёл счёты с жизнью.