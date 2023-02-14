Гаишник из Уфы похитил друга-игромана и пытал его более суток из-за кражи 125 тысяч

В Уфе инспектор ГИБДД устроил пыточную своему другу-игроману, укравшему у него круглую сумму. Позже оба сдались в полицию. Как пишет SHOT, во время визита к приятелю в погонах 26-летний Константин прикарманил хозяйские 125 тысяч рублей, спустив их позже в онлайн-казино.

Раскрыв пропажу и личность вора, старший лейтенант подговорил трёх знакомых вышибал "поговорить" с Константином о возврате награбленного. Те подловили его рано утром у подъезда, заковали в наручники и отвезли на "мазде" в гараж, где была устроена пыточная. Не добившись результата, громилы доставили пленника на квартиру инспектора и дали время на размышления. Только через сутки он смог дозвониться до отца, который и вызволил сына из заточения.

Но на этом история не закончилась: инспектор раскаялся в содеянном и сам пришёл в полицию, где рассказал о похищении приятеля. Однако совесть взыграла не только у него — на следующий день к правоохранителям явился и Константин, сознавшийся в воровстве круглой суммы.