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11 февраля, 14:26

Жительница Ленобласти проломила молотком голову сыну

В Ленобласти женщину задержали после того, как она проломила молотком голову сыну

В Ленинградской области 54-летнюю женщину задержали за попытку убить сына. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".

Горе-мать разбила молотком голову взрослому чаду, в результате чего 9 февраля его госпитализировали. У мужчины диагностировали ушиб мозга, черепно-мозговую травму, ранения височной кости, перелом носа, также медики нашли резаную рану под ключицей.

При этом известно, что раньше пострадавший был подозреваемым по делу об угрозе убийством в отношении своего родственника. Всё закончилось примирением сторон. Позднее мужчину обвинили по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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