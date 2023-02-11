Жительница Ленобласти проломила молотком голову сыну

В Ленинградской области 54-летнюю женщину задержали за попытку убить сына. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".

Горе-мать разбила молотком голову взрослому чаду, в результате чего 9 февраля его госпитализировали. У мужчины диагностировали ушиб мозга, черепно-мозговую травму, ранения височной кости, перелом носа, также медики нашли резаную рану под ключицей.

При этом известно, что раньше пострадавший был подозреваемым по делу об угрозе убийством в отношении своего родственника. Всё закончилось примирением сторон. Позднее мужчину обвинили по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.