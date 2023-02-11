В Бразилии мать почти 20 лет держала взаперти свою дочь со связанными руками и ногами

Жительница Бразилии почти 20 лет удерживала свою дочь взаперти в импровизированной тюрьме из-за сильного психического расстройства. Об инциденте, который произошёл в городе Виана, сообщает G1 .

Согласно опубликованным данным, узницу обнаружили со связанными руками и ногами, она сильно страдала от жажды и голода. А вот её мать полиция задержала с явными признаками алкогольного опьянения. По версии правоохранителей, женщина перенесла сильное психическое расстройство, которое началось после потери двух детей. Примечательно, что о заложнице знали все местные жители, однако никто из них не обращался к полицейским. Ведётся расследование.