Незаконно перевозивший валюту россиянин напал на сотрудника таможни в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково прилетевший из Дубая пассажир напал на сотрудника таможни. Видео, опубликованное Федеральной таможенной службой РФ, появилось в соцсетях.

Россиянин напал на сотрудника таможни в аэропорту Пулково. Видео © VK / ПЕТЕРБУРГ | ЮГ

"На таможенном посту "Аэропорт Пулково" гражданин России, прилетевший рейсом из Дубая (ОАЭ), напал на сотрудника Пулковской таможни при осуществлении должностных обязанностей в связи с выявлением у него незаконно перемещённой наличной иностранной валюты", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время послеполётного досмотра в багаже у мужчины обнаружили наличные деньги в размере, эквивалентном примерно 15 тысячам долларов. Однако дело в том, что российское таможенное законодательство требует декларировать провозимые денежные суммы, если они превышают 10 000 долларов. Декларации у россиянина не было, в связи с чем он и был задержан.

Во время составления протокола мужчина сперва толкнул таможенника, а затем его ударил по лицу. При этом нарушитель отнюдь не стеснялся в выражениях в адрес госслужащих. К счастью для правосудия и к сожалению для пассажира, нагрудная камера сотрудника сняла всё произошедшее, поэтому теперь вину россиянина будет доказать куда проще. Тем более что уголовное дело на него уже возбуждено.