Женщина избила инспектора ГИБДД, "спасая" от наказания пьяного друга без прав

Жительница Пензы избила сотрудника ГИБДД, который составлял протокол на её приятеля. Инцидент произошёл в посёлке Мокшан вечером 24 февраля.

Как стало известно Лайфу, 26-летняя девушка не менее двух раз ударила полицейского рукой по голове, пока тот выполнял свои обязанности по составлению протокола на спутника дебоширки. Молодой человек управлял автомобилем без прав, будучи пьяным.

В итоге у инспектора диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины мягких тканей головы.