Женщина избила инспектора ГИБДД, "спасая" от наказания пьяного друга без прав
Жительница Пензы избила полицейского за оформление протокола на её пьяного друга без прав
Жительница Пензы избила сотрудника ГИБДД, который составлял протокол на её приятеля. Инцидент произошёл в посёлке Мокшан вечером 24 февраля.
Как стало известно Лайфу, 26-летняя девушка не менее двух раз ударила полицейского рукой по голове, пока тот выполнял свои обязанности по составлению протокола на спутника дебоширки. Молодой человек управлял автомобилем без прав, будучи пьяным.
В итоге у инспектора диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины мягких тканей головы.
Ранее Лайф сообщал о том, что в одном из магазинов Ставрополя мужчина избил полицейского пакетом с замороженным мясом. В момент инцидента дебошир был пьян.
ТАСС / Антон Вергун