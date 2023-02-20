Четверо громил искалечили битами чиновника и судью в Черкесске

В Черкесске четверо мужчин напали с битами на замруководителя Управления казначейства Карачаево-Черкесии Мурата Эльканова и судью арбитражного суда Казбека Салпагарова. Первый из них был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Нападение на чиновника и судью в Черкесске. Видео © SHOT

После нападения злоумышленники скрылись с места преступления. Но благодаря видео с камер наблюдения и рассказам пострадавших полиция уже установила личности напавших. Ими оказались: Мурадин Айбазов, Мурат Богатырёв, Тимурлан Каракотов и Арсен Чагаров. Правоохранители объявили в городе план "Перехват" для их розыска.