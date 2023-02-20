Четверо громил искалечили битами чиновника и судью в Черкесске
В Черкесске четверо мужчин избили замруководителя Казначейства и судью арбитражного суда
Разыскиваемые за нападение в Черкесске Мурадин Айбазов, Мурат Богатырёв, Тимурлан Каракотов. Обложка © SHOT
В Черкесске четверо мужчин напали с битами на замруководителя Управления казначейства Карачаево-Черкесии Мурата Эльканова и судью арбитражного суда Казбека Салпагарова. Первый из них был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Нападение на чиновника и судью в Черкесске. Видео © SHOT
После нападения злоумышленники скрылись с места преступления. Но благодаря видео с камер наблюдения и рассказам пострадавших полиция уже установила личности напавших. Ими оказались: Мурадин Айбазов, Мурат Богатырёв, Тимурлан Каракотов и Арсен Чагаров. Правоохранители объявили в городе план "Перехват" для их розыска.
Лайф рассказывал о зверском нападении на юношу с аутизмом и эпилепсией в Свердловской области. Полиция установила личность одного из причастных, им оказался ранее судимый душевнобольной, который сейчас проходит курс лечения.