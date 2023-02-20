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20 февраля, 16:27

Четверо громил искалечили битами чиновника и судью в Черкесске

В Черкесске четверо мужчин избили замруководителя Казначейства и судью арбитражного суда

<p>Разыскиваемые за нападение в Черкесске Мурадин Айбазов, Мурат Богатырёв, Тимурлан Каракотов. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48553" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Разыскиваемые за нападение в Черкесске Мурадин Айбазов, Мурат Богатырёв, Тимурлан Каракотов. Обложка © SHOT

В Черкесске четверо мужчин напали с битами на замруководителя Управления казначейства Карачаево-Черкесии Мурата Эльканова и судью арбитражного суда Казбека Салпагарова. Первый из них был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Нападение на чиновника и судью в Черкесске. Видео © SHOT

После нападения злоумышленники скрылись с места преступления. Но благодаря видео с камер наблюдения и рассказам пострадавших полиция уже установила личности напавших. Ими оказались: Мурадин Айбазов, Мурат Богатырёв, Тимурлан Каракотов и Арсен Чагаров. Правоохранители объявили в городе план "Перехват" для их розыска.

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Лайф рассказывал о зверском нападении на юношу с аутизмом и эпилепсией в Свердловской области. Полиция установила личность одного из причастных, им оказался ранее судимый душевнобольной, который сейчас проходит курс лечения.

Матвей Константинов
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