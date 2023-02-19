"Какими надо быть зверьми?": На Урале неизвестные вшестером напали на юношу с аутизмом и эпилепсией

В Свердловской области шестеро неизвестных напали на юношу и избили. У него наблюдаются аутизм и приступы эпилепсии. Об этом его мать рассказала в группе "Подслушано в Лесном" в VK.

"Какими надо быть зверьми, чтобы вшестером напасть на человека, у которого эпилепсия и аутизм? Вы нелюди", — написала мать пострадавшего.

Как рассказал E1.ru начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, личность одного из напавших удалось установить. Им является ранее судимый душевнобольной человек, который сейчас проходит курс лечения. Возбуждено уголовное дело.