Замдиректора Уральского завода авиации напился и устроил погоню с ДПС в Москве
Пьяный замдиректора Уральского завода авиации Сергей Голованов. Фото © Telegram / SHOT
Пьяного замдиректора Уральского завода гражданской авиации Сергея Голованова задержали на МКАД за рулём Skoda. Прежде чем его поймали, он успел сбить ограждения и влететь в отбойник, пишет SHOT.
Пьяный замдиректора Уральского завода авиации сбил ограждения и влетел в отбойник в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Всё случилось в районе "Меги Тёплый Стан". На требования сотрудников ДПС остановиться Сергей отреагировал не сразу, а когда его всё-таки поймали, заявил, что не пил: так само получилось. Когда правоохранители стали составлять протокол за пьяную езду, он всячески им мешал и "веселился": показывал неприличные жесты, пытался выпить ещё алкоголя и разбить стекло в автомобиле. А когда пришло время дуть в алкотестер, водитель сначала был настроен скептически, однако в процессе втянулся и с едва скрываемой улыбкой отпрянул от трубки.
Уральский завод гражданской авиации производит самолёты "Байкал" и "Ладога", занимается ремонтом и обслуживанием вертолётов, изготовлением компонентов для авиадвигателей. Он стал первым заводом в России, выпустившим лёгкий пассажирский вертолёт Bell-407 в сотрудничестве с американской компанией Bell Helicopter Textron.
А ранее Лайф рассказывал о скандале с внебрачным сыном основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который устроил пьяную ссору в ресторане в Москве. Позже, когда его доставили в полицейский участок, он даже напал на одного из сотрудников. У стража порядка диагностировали ушиб правой ключицы, а Олега Эйдельштейна арестовали на 15 суток.