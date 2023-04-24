Воздушное пространство над Внуково закрывали из-за данных о неопознанном дроне

Над московским аэропортом "Внуково" временно закрыли воздушное пространство из-за данных о беспилотнике. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в авиакругах. Судя по данным портала FlightRadar, самолётов над этой территорией некоторое время не было.

Между тем аэропорт сейчас работает в штатном режиме, воздушное пространство открыто, заявили в пресс-службе "Внуково".