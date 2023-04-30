При обстреле посёлка Суземка Брянской области погибли двое мирных жителей

Обстрел украинскими военными посёлка Суземка Брянской области не обошёлся без жертв. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, погибли двое мирных жителей.

"В результате нанесённого украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей", — написал он в телеграм-канале.