При обстреле посёлка Суземка Брянской области погибли двое мирных жителей
Богомаз сообщил о гибели двух жителей при обстреле посёлка Суземка
Обстрел украинскими военными посёлка Суземка Брянской области не обошёлся без жертв. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, погибли двое мирных жителей.
"В результате нанесённого украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей", — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, ещё два имеют частичные разрушения. На месте продолжают работать оперативные службы.
Ранее Лайф писал, что беспилотник с камерой нашли у маяка аэронавигационной системы в Брянской области. Его заметил 15-летний школьник.
T.me / AV БогомаZ (архивное фото)