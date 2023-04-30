КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 07:29

Лайф публикует фото с последствиями обстрела ВСУ посёлка в Брянской области

Опубликованы фото с последствиями обстрела посёлка Суземка в Брянской области

<p>Последствия обстрела посёлка Суземка Брянской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50736" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия обстрела посёлка Суземка Брянской области. Обложка © SHOT

В посёлке Суземка в Брянской области, который подвергся обстрелу со стороны Украины в ночь на 30 апреля, получили повреждения несколько жилых домов. Телеграм-канал SHOT опубликовал фото с последствиями обстрела.

  • Последствия обстрела посёлка Суземка в Брянской области. Фото © SHOT
    Последствия обстрела посёлка Суземка в Брянской области. Фото © SHOT
  • Последствия обстрела посёлка Суземка в Брянской области. Фото © SHOT
    Последствия обстрела посёлка Суземка в Брянской области. Фото © SHOT
  • Последствия обстрела посёлка Суземка в Брянской области. Фото © SHOT
    Последствия обстрела посёлка Суземка в Брянской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела посёлка Суземка в Брянской области. Фото © SHOT

1 / 3

Украинские войска за эту ночь дважды выпустили снаряды по посёлку. Российские системы ПВО сбили несколько ракет ВСУ. На месте продолжают работать оперативные службы. На кадрах видны разрушенные жилые дома и другие строения.

Два человека погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Два человека погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Ранее Лайф уже писал, что ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что погибли два мирных жителя. Один жилой дом был разрушен полностью, ещё два получили частичные повреждения. Позже стало известно, что украинские военные второй раз за ночь 30 апреля обстреляли посёлок Суземка.

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров