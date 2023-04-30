Лайф публикует фото с последствиями обстрела ВСУ посёлка в Брянской области
Опубликованы фото с последствиями обстрела посёлка Суземка в Брянской области
Последствия обстрела посёлка Суземка Брянской области. Обложка © SHOT
В посёлке Суземка в Брянской области, который подвергся обстрелу со стороны Украины в ночь на 30 апреля, получили повреждения несколько жилых домов. Телеграм-канал SHOT опубликовал фото с последствиями обстрела.
Украинские войска за эту ночь дважды выпустили снаряды по посёлку. Российские системы ПВО сбили несколько ракет ВСУ. На месте продолжают работать оперативные службы. На кадрах видны разрушенные жилые дома и другие строения.
Ранее Лайф уже писал, что ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что погибли два мирных жителя. Один жилой дом был разрушен полностью, ещё два получили частичные повреждения. Позже стало известно, что украинские военные второй раз за ночь 30 апреля обстреляли посёлок Суземка.