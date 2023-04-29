Два человека погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Мужчина и женщина погибли в результате украинского обстрела Ясиноватой в ДНР, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"Двое погибли (женщина 1973 г.р. и мужчина 1978 г.р.). Двое мужчин (1966 г.р. и 1970 г.р.) получили ранения", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел населённого пункта начался в 17:20, всего ВСУ выпустили по нему десять ракет из РСЗО.