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Регион
Опубликовано 29 апреля 2023, 16:10
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Два человека погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Мужчина и женщина погибли в результате украинского обстрела Ясиноватой в ДНР, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"Двое погибли (женщина 1973 г.р. и мужчина 1978 г.р.). Двое мужчин (1966 г.р. и 1970 г.р.) получили ранения", написал он в своём телеграм-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел населённого пункта начался в 17:20, всего ВСУ выпустили по нему десять ракет из РСЗО.

В части Белгородской области объявлена эвакуация из-за взрывоопасного предмета
В части Белгородской области объявлена эвакуация из-за взрывоопасного предмета

Ранее ВСУ обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, жертв нет, однако присутствуют повреждения в домовладениях.

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Николай Тришин / ТАСС

Матвей Константинов
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