В части Белгородской области объявлена эвакуация из-за взрывоопасного предмета

"На территории Грайворонского округа был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет. Сейчас на месте работает следственная группа, принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы. Завтра утром работы по нейтрализации боеприпаса будут продолжены", — сообщил он у себя в Телеграме.

Ранее сегодня Гладков уточнил, что двое мужчин погибли по пути на рыбалку при наезде на машине на мину в районе Журавлёвки. Изначально сообщалось, что в автомобиле находились ещё два человека. Но позже выяснилось, что мужчина и женщина остались дома.