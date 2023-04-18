Подорвавшийся на мине под Брянском мужчина заехал на территорию РФ на велосипеде

Неизвестный мужчина, который накануне подорвался на заминированной защитной линии в Брянской области, заехал на территорию РФ на велосипеде, предварительно повредив ограждение. Как сообщил телеграм-канал SHOT , с собой у него был кошелёк, набитый гривнами.

Тело обнаружили вечером в понедельник, 17 апреля, в Погарском районе в 50 метрах от границы с Украиной. Личность мужчины пока установить не удалось, так как документов с собой у погибшего не было. На вид ему 50–60 лет.