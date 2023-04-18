Подорвавшийся на мине под Брянском мужчина заехал на территорию РФ на велосипеде
Неизвестный мужчина, который накануне подорвался на заминированной защитной линии в Брянской области, заехал на территорию РФ на велосипеде, предварительно повредив ограждение. Как сообщил телеграм-канал SHOT, с собой у него был кошелёк, набитый гривнами.
Тело обнаружили вечером в понедельник, 17 апреля, в Погарском районе в 50 метрах от границы с Украиной. Личность мужчины пока установить не удалось, так как документов с собой у погибшего не было. На вид ему 50–60 лет.
Ранее Лайф писал, что в районе села Запесочье Погарского района Брянской области неизвестный подорвался на мине при попытке незаконно пересечь государственную границу России со стороны Украины. Детали провальной диверсии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Напомним, что это уже не первая попытка диверсантов пересечь границу с Брянской областью. Так, в начале марта в регион проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в селе Любечане диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранение, но при этом спас двух первоклассниц, уведя их в безопасное место. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель.
ТАСС / Сергей Бобылев