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28 апреля, 11:44
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Четверо мужчин погибли по пути на рыбалку при наезде на машине на мину под Белгородом

Четыре человека погибли при подрыве авто на мине в Белгородской области

В Белгородской области автомобиль подорвался на мине. В результате ЧП погибло четыре человека, передаёт SHOT.

Всё произошло в районе села Журавлёвка. По предварительным данным, находящаяся в машине компания ехала на рыбалку. Чтобы не терять много времени, они решили срезать дорогу и проехать по полю, что и привело к трагедии.

В поле автомобиль наехал на мину и подорвался. К сожалению, никто не выжил, водитель и трое пассажиров погибли. В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители.

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ТАСС / Николай Тришин

Николь Вербер
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