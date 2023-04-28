Четверо мужчин погибли по пути на рыбалку при наезде на машине на мину под Белгородом

В Белгородской области автомобиль подорвался на мине. В результате ЧП погибло четыре человека, передаёт SHOT.

Всё произошло в районе села Журавлёвка. По предварительным данным, находящаяся в машине компания ехала на рыбалку. Чтобы не терять много времени, они решили срезать дорогу и проехать по полю, что и привело к трагедии.

В поле автомобиль наехал на мину и подорвался. К сожалению, никто не выжил, водитель и трое пассажиров погибли. В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители.